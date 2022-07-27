تأجيل محاكمة طبيب متهم بقتل نجل طليقته في سوهاج لـ2 سبتمبر

أجلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات سوهاج اليوم، الحكم في قضية مقتل طفل على يد طليق والدته ويعمل طبيبًا لجلسة 2 سبتمبر المقبل، لعدم ورود التقرير الطبي من مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية.

إيداع الطبيب المتهم بمستشفى العباسية

وكانت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة، قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر الدعوى وإيداع الطبيب المتهم بقتل نجل طليقته والشروع في قتلها وآخر، إلى مستشفى النفسية والعصبية بالعباسية وذلك لمدة 45 يومًا لحين ورود التقرير الطبي الذى يحدد القوى العقلية للمتهم.

وقد صدر قرار محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، أمانة سر عبد المنصف إبراهيم، عاطف رمسيس.

المتهم سدد عد طعنات إلى نجل طليقته

وترجع أحداث الواقعة إلي شهر يناير 2022، بدائرة مركز سوهاج، عندما أقدم المدعو ( ع . م 38 عامًا) طبيب بشرى تخصص نفسية وعصبية، على قتل الطفل «م .و» 6 سنوات، نجل طليقته، إذ سدد له عدة طعنات أودت بحياته، ومحاولة قتل طليقته «أ . ج 33 عامًا» كيميائية ومديرة معمل تحاليل، بتسديد عدة طعنات لها فضلا عن محاولة قتل «م .م 24 عامًا» كيميائي بمعمل تحاليل الذي تديره والده الطفل المجنى عليه، ومحالة قتل نجلها الأصغر البلغ من العمر 4 سنوات، وذلك لخلافات بين الطبيب وطليقته عقب انفصالهما قبل الحادث بشهور.

وتم ضبط المتهم وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت قراراها السابق.