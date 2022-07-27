9 سيارات مستعملة «علي قد الإيد».. يبدأ سعرها بـ16 ألف جنيه

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى، إنّ سوق السيارات المستعملة يشهد ازدهارا في عمليات البيع والشراء، بسبب أسعارها التي تبدأ بـ20 ألف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 25 سنة، يتم شرائها حسب حالتها وقوة المحرك الخاص بها.

أسعار السيارات في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات القديمة التي يتم تداولها في سوق السيارات المستعملة.

- فيات بولونيز 1991: متوسط سعر السيارة في السوق 18,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 16,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات 22,000 جنيه.

- فيات 128 - 1991: متوسط سعر السيارة 23,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 22,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 24,000 جنيه.

- لادا 2107 - 1994: متوسط سعر السيارة 25,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 28,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة اليوم

- سيتروين Ax 1995: متوسط سعر السيارة 28,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 26,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- فورد فيستا 1996: متوسط سعر السيارة 28,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- سوزوكي ماروتي 1997: متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 28,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 25,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 32,000 جنيه.

- جيلي فروتة 2005: متوسط سعر السيارة 29,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- رينو أوبتيما 1997: متوسط سعر السيارة 30,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

- دايهاتسو شاريد 1991: متوسط سعر السيارة 35,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 38,000 جنيه.