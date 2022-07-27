نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. أقل من 10 أيام على الإعلان الرسمي

اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، حيث من المقرر إعلانها رسميا بعد أقل من 10 ايام، وتحديدا في نهاية الاسبوع الأول من شهر أغسطس، حسبما اكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وكلما اقترب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 ، تزايدت معدلات البحث عبر المحركات، وذلك عن طرق وخطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، الخطوات التي يجب اتباعها من جانب طلاب الثانوية العامة، لضمان الحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها للقراء.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

- على طالب أو طالبة الثانوية العامة الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، الذي وفرته جريدة «الوطن» لجميع الطلاب، في إطار تسهيل عمليات الحصول على النتيجة بشكل سريع بمجرد اعتمادها رسميا وهي كالتالي:

- على الطالب أو الطالبة، كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل واضح وصحيح، وتشمل الآتي:

- الدخول على هذا الرابط الذي خصصته «الوطن» لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها.

- كتابة اسم الطالب رباعيا.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب بشكل صحيح.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

- رقم الموبيل الخاص بالطالب.

- الضغط على أيقونة «سجل الآن».

- ستصلك رسالة بالنتيجة فور ظهورها.

طرق تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

وفي سياق آخر، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن طرق تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ أنها من المقرر أن تبدأ بعد 15 يوما فقط من إعلان النتيجة رسميا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ التظلمات ستنظر بشكل إلكتروني، مقابل مبلغ مالي 300 جنيه للمادة الواحدة، وفي حال وجود درجات للطالب لم يتم اضافتها مع المجموع، يتم رد المبلغ للطالب مرة أخرى له.