الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022.. بينها 10 صور شخصية

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022 من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية استعلام عن نتيجة قبول الطلاب في المدارس الابتدائية، واستعداد المدارس للاستعداد لاستقبال ملفات الأطفال.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022 وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في السطور التالية:

نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 من خلال الدخول على الموقع المخصص من قبل الرابط وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات ويمكن الدخول عليها من هنــا.

ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات، ويتم إدخال الرقم القومي لولي الأمر، ثم الرقم السر الذي قام بإنشائه عند تسجيل التقديم، والضغط على استعلام.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022

ووضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2022 والتي يجب وضعها في حافظة الطالب، وهي كالآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)

ملف كامل الدمغات.

10 صور شخصية حديثة للطفل، مقاس 4 في 6 وبخلفية بيضاء.

ما يثبت محل السكن، مثل إيصال غاز أو كهرباء أو المياه.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم عددا من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتقديم الصف الأول الابتدائي، وهى:

لا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات.

التزام ولي الأمر الطالب بمتابعة التنسيق عبر الموقع المخصص، وتقديم الملف الخاص بالطفل المتقدم إلى المدرسة بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين.