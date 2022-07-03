مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022 - 2023.. اعرف المبلغ وطرق السداد

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مكاتب البريد استقبال سداد مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022 - 2023، لافتة إلى أنه تم توجيه جميع المدارس بضرورة سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك.

وأكدت الوزارة، في خطاب للمديريات، أنّ مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022- 2023، تصل إلى 305 جنيهات، وكذلك الأمر بالنسبة لرياض الأطفال والصفوف الثاني والثالث والرابع، موضحة أنه من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات والصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، والصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات، وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواع 205 جنيهات.

فئات معفاة من مصاريف الصف الأول الابتدائي

وحددت الوزارة الفئات المفعاة من مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022- 2023 وباقي الصفوف، وهم أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أيضاً أن التلاميذ يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة يتم إعفائهم من مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022- 2023 وباقي المصروفات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب وأبناء مصابي ثورة 25 يناير بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وتلاميذ مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

طرق سداد مصاريف الصف الأول الابتدائي 2022- 2023

وتسدد المصروفات الدراسية من خلال مكاتب البريد لحساب صندوق وعدم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.