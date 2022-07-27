المنصورة أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور يوهانس عيد، على اعتماد جامعة المنصورة كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي، بعد اعتماد 60% من الكليات والبرامج التعليمية بالجامعة.

تقييم الجامعة وفقاً للمعايير التي تتبعها الهيئة

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان صحفى، أن الهيئة شكلت فريق برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة – أمين اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، وقام الفريق بعمل زيارة للجامعة افتراضيا وزيارة ميدانية وتم تقييم الجامعة وفقا للمعايير التي تتبعها الهيئة لتقييم المؤسسات الجامعية وأثبت التقييم استيفاء معايير العملية التعليمية والبحثية والحوكمة.

10 كليات معتمدة و18 برنامجاً نوعياً بجامعة المنصورة

وذكرت جامعة المنصورة أن لديها 10 كليات معتمدة، و18 برنامجاً نوعياً، تم اعتمادها بالفعل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، بالتهنئة إلى جميع منسوبي جامعة المنصورة، على ما بذلوه من جهد حتى تظهر الجامعة بالمظهر اللائق، معتبراً أن هذا الإنجاز هو نتاج رحلة طويلة من الجهود المتميزة على مدار 50 عاماً منذ إنشاء الجامعة، متمنياً لجامعة المنصورة مزيد من التقدم والازدهار لتكون بحق تاريخ عريق ومستقبل مشرق.

وأشارت الدكتورة سهام جاد الحق، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد الجامعة كأول جامعة مصرية معتمدة، يُعد تتويجاً لجهود استمرت 3 سنوات بوحدات ضمان الجودة، لإعداد ملف التقدم للاعتماد المؤسسي للجامعة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.