عاجل.. إحالة المتهم بقتل شاب بسبب 5 جنيهات بالمنوفية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل الشاب «سامي أيمن الرجبي»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم.

تعود تفاصيل واقعة مقتل الشاب «سامي»، البالغ من العمر 19 سنة، أثناء عودته من العمل، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إذ تربص له المتهم، وسدد له طعنتين نافذتين أودتا بحياته، وفر المتهم هارباً، إلا أن قوة أمنية تمكنت من ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وقال «أيمن الرجبي»، والد المجني عليه، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الواقعة حدثت بسبب خلاف على 5 جنيهات، مشيراً إلى أن الفقيد كان محبوباً من الجميع، ووقت مقتله انتظره المتهم أثناء خروجه من عمله، واعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض، وطعنه طعنتين، إحداهما في الصدر، والأخرى في الظهر، مما أسفر عن مقتله في الحال.