انقطاع المياه بقوص وقرى عباسة والخرانقة شرق 14 ساعة اليوم الجمعة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه بمدينة قوص الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، للقيام بالأعمال الخاصة بتوسعات المحطة مع مواصلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة استمرار أعمال الإصلاح لكسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه بمنطقة نفيشة المغذي لمناطق نفيشة القبلية ونفيشة البحرية والخشاينة وأبو حسان وأبو نصرالله.

توسعات بمحطة مياه قوص لزيادة كميات المياه المنتجة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشورعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انقطاع المياه بمدينة قوص وقرى عباسة والخرانقة شرق بدءا من الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، ولمدة 14 ساعة، لافتا إلى أن سبب الانقطاع والضعف العام للمياه القيام بالأعمال الخاصة بتوسعات محطة مياه قوص ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لزيادة كميات المياه المنتجة الأمر الذي يستوجب ترحيل بعض خطوط المياه المتعارضة لموقع إنشاء توسعات المحطة.

الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات الأماكن المتأثرة بالانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشورعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى أنها وستوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

مواصلة عمل الأطقم الفنية لأعمال الإصلاح والصيانة بخط مياه الشرب قطر 500 مم بمدينة المستقبل

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواصلة عمل الأطقم الفنية بالشركة لأعمال الأصلاح والصيانة بخط مياه الشرب قطر 500 مم بمدينة المستقبل، والذي تعرض لكسر مفاجئ نتيجة زيادة الضغوط وأدى إلى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل، لافتا إلى أنه تم توفير سيارات مياه الشرب بمدينة المستقبل لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الأصلاح.

إعادة ضخ المياه بمنطقة نفيشة بقطاع الإسماعيلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إعادة ضخ المياه بمنطقة نفيشة بقطاع الإسماعيلية والمغذي لمناطق نفيشة القبلية ونفيشة البحرية والخشاينة وأبو حسان وأبونصرالله، لافتا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، إضافة إلى الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.