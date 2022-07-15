«HCWW 125».. تطبيق ينبه المستخدمين بتوقيتات انقطاع المياه

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تطبيق الهاتف المحمول 125، يعد أحد الخطوات الجدية التي تتخذها الشركة نحو التحول الرقمي، والحاصل على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في الابتكار والإبداع.

وأشارت «القابضة لمياه الشرب» في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنها أطلقت تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، لتطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات المياه والصرف

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تطبيق الهاتف المحمول يتيح للمستخدم عدة مزايا أهمها تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن تطبيق الهاتف المحمول يتيح للمستخدم إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفه أو كاميرا الهاتف تعبر عن الشكوى، بالإضافة إلى إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية.

إرسال إشعارات بأعمال الصيانة

كما أوضحت «القابضة لمياه الشرب» أن تطبيق الهاتف المحمول يتيح للمستخدم إمكانية سداد فاتورة المياه «أونلاين» وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

رابط تحميل تطبيق الهاتف المحمول

وأضافت الشركة أن تطبيق الهاتف المحمول يتيح للمستخدم إمكانية التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وإرسال مقترحات، ويمكن تحميل تطبيق الهاتف المحمول من خلال الرابط.