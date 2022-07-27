العضو المنتدب لتجارة الجملة: الدولة حريصة على توفير السلع

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن هناك أرصدة كافية من السلع، تكفي لـ3 أشهر من الزيت والسكر والأرز، مع انخفاض سعر البيض، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر 7 أشهر، والزيت 6 أشهر، والمكرونة 3 أشهر، والأرز 3 أشهر ونصف.

وأوضح أنه جرى صرف 100% من المنظومة من يوم 25 يوليو، ويتم صرف 36 مليار جنيه سنويا من بدالين التموين 33 ألف و3000 فرع جمعيتي و5000 فرع جملة، بوجود 1300 منفذ، مبينا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتدخل عند ارتفاع الأسعار وتضع مختلف السلع ونزل سعر كارتونة البيض إلى 62 جنيها للطبق ووزن الطبق 30 بيضة ويصل إلى 2 كيلو.

عدم شعور المواطن بنقص في السلع

أضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن المواطن لا يشعر بأي نقص في السلع في أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية مع وجود أسعار أقل داخل الأماكن التابعة لوزارة التموين بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%.

ولفت إلى أن سعر اللحم الطازج والسوداني في الأماكن التابعة للوزارة، يصل إلى 115 جنيها، أما البرازيلي 85 جنيها والدواجن تصل إلى 65 جنيها مع تعاقدات في اللحوم تكفي لـ14500 طن أي حتى عام 2025.

منافذ مختلفة

أوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أن الأسماك متوفرة بشكل كبير سواء الطازجة أو المجمدة، حيث يوجد 1300 منفذ و300 سيارة متحركة في القرى ويتعامل المواطنون معها.