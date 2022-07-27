الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022.. اعرف التفاصيل كاملة

الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022.. من الأسئلة المتداولة عبر محركات البحث، عقب إعلان نتائج الثانوية الأزهرية، ويرتبط هذا الأمر بمؤشرات تنسيق الثانوية العامة.

قواعد التحويل من الأزهر إلى الجامعات العامة

وعن الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022، فهناك عدة قواعد حددتها وزارة التعليم العالي لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من الشعبتين العلمية والأدبية، في كليات الجامعات العامة والمعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي.

ووفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقبول طلاب الثانوي الأزهري بالمعاهد الخاصة، فيشترط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

وكانت جامعة الأزهر، أصدرت دليلا للكليات لاختبارات القدرات، واشتملت على قائمة بالكليات التي يشترط القبول بها لاجتياز اختبار القدرات، وضوابط التسجيل.

التقدم لمكتب التنسيق طبقًا للحد الأدنى

وشهدت الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021، قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق، وحددت النسب بواقع 10% من العدد المقرر للمعهد طبقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.

وينتظر خلال الأيام المقبلة، الإعلان النهائي لقواعد دخول الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام، بموجب نتائج التنسيق التى سيعلن عنها قريبا.