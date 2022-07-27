السيطرة علي حريق نشب في وحدة صحية بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

سيطرت الحماية المدنية على حريق نشب في البوص والحشائش بالوحدة الصحية بقرية تتا التابعة لدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى داخل الوحدة الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لا يوجد إصابات

وأكد مصدر أمني، أنه فور تلقي الإخطار بالحريق تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الحريق نشب في البوص والحشائش، وأشار إلي أن العاملين في الوحدة الصحية رجحوا أن يكون الحريق ناتج عن إلقاء عقب سيجاره في مكان الحريق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد باشتعال النيران في البوص داخل وحدة صحية بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والسيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انفجار اسطوانة غاز داخل مجزر دواجن في المنوفية

على صعيد آخر، أصيب شخص باختناق في حريق نشب نتيجة انفجار اسطوانة غاز في مجزر دواجن بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.