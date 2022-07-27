تكريم سكرتير عام المنيا بعد نقله لكفر الشيخ.. «رجل المهام الصعبة»

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحركة تنقلات محلية، يأتي ضمن المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصعيد اللواء ياسر محمد عبدالعزيز سكرتيراً عاماً

تضمنت الحركة نقل اللواء تامر سعيد عياد، سكرتير عام محافظة المنيا، إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وتصعيد كل من اللواء ياسر محمد عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا إلى وظيفة السكرتير العام، ومحمد معوض عقل، رئيس حي الوايلي، إلى سكرتير عام مساعد المنيا.

وأشاد محافظ المنيا بجهود الوزارة لتقييم أداء القيادات، والعمل على ضخ دماء جديدة، تسهم في تحقيق مسار التنمية الشامل، ولتحقيق الأهداف المطلوبة وتعظيم الاستفادة لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

تكريم السكرتير العام المنقول لكفر الشيخ

وكرم محافظ المنيا، في حضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، السكرتير العام المنقول لكفر الشيخ، اللواء تامر سعيد، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة، ووجه له الشكر تقديرًا لجهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، خلال فترة عمله، مشيراً الى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له التوفيق والسداد في محافظة كفر الشيخ.

من جانبه أعرب اللواء «سعيد» عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام بين المحافظ وقيادات الجهات والهيئات التنفيذية، متمنياً أن يكون قد استطاع تحمل تلك المسؤولية، والأمانة على أكمل وجه خلال الفترة التي أمضاها، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله.

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها «سعيد» في المنيا، والتي لم تتجاوز الـ7 أشهر، عرف عنه الإخلاص والتفاني في العمل، واتخاذ قرارات سريعة وحكيمة في كافة الملفات التي تعامل معها، حتى لُقب بـ«رجل المهام الصعبة».