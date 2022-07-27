تفاصيل الاعتداء على طالب وشقيقه بحلوان: استئجار كافتيريا مستشفى السبب

شهدت منطقة حلوان، واقعة مأساوية بعدما أقدم أحد الأشخاص على الاعتداء على طالب وشقيقه بالأسلحة البيضاء داخل أحد الكافيتيريات بالمستشفيات الخاصة بدائرة القسم، وأحدث ما بهما إصابات وجروح، بسبب خلافات بينهم، وجرى نقلهما إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما حرر الشقيقان «عبد الله وسيد. أ س»، محضرًا بالواقعة داخل قسم شرطة حلوان، واتهما أحد الأشخاص بالاعتداء عليهما داخل الكافيتيريا بالمستشفى، خاصة بدائرة القسم وطردهما دون وجه حق، وأحدث ما بهما من إصابات بالغة مستخدمًا الأسلحة البيضاء، ما تسبب في خياطة أكثر من 20 غرزة بالوجه والجسد، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهمين.

المجني عليه يروي تفاصيل ماحدث

«الوطن» تواصلت مع المجني عليهما لكشف تفاصيل الواقعة وأسبابها، حيث روى «عبدالله أ س»، (طالب) أن الواقعة بدأت عندما استئجرا كافيتيريا في أحد المستشفيات الخاصة بدائرة حلوان، وأثناء تجهيزها طلب أحد أفراد الأمن المقربين للمستأجر طردهم من المكان، وإلغاء عقد الإيجار، لحاجته لاستئجارها لشقيقه، وعندما طلب المستأجر منهما إلغاء عقد الإيجار رفضا، فحرض عليهم بعض الأشخاص، وأحدهم هو الذي أحدث ما بهم من إصابات.

المجني عليه يطالب بالقبض على المتهم

وأضاف لـ«الوطن»، أن الإعتداء تسبب في إصابة شقيقه بارتجاج في المخ، وجرى حجزه داخل مستشفى حلوان العام، تحت الملاحظة الطبية موضحًا: «أنا بطالب بحقي وحق شقيقي، والقبض على المشكو في حقهم، ومن اعتدى علينا لأنه دمر مستقبلنا».