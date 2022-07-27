بفائدة تتجاوز 15%.. أكثر 3 شهادات يقبل عليها المصريون

يشهد القطاع المصرفي المصري نشاطًا وإقبالًا من العملاء على المنتجات البنكية التي تقدمها للعملاء من أجل استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم عائدًا ماديًا مضمونًا، ومن بين المنتجات شهادات الادخار، التي يحرص المواطنين والعملاء على متابعة التطورات في هذه الشهادات لربط مدخراتهم بها مع ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أكثر 4 شهادات ادخار تشهد إقبالاً من العملاء في البنوك المصرية:

- شهادة رد الجميل من بنك ناصر

تصدر الشهادة من بنك ناصر الاجتماعي، وتعتبر الأعلى بين كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث قام البنك في الفترة الأخيرة برفع العائد على الشهادات لكبار السن ذات آجال 3 سنوات ليصل عائدها إلى 15.25% سنويًا و14.25%.

العائد على الشهادة: يصرف العائد على الشهادة شهريًا.

فئات الشهادة: الشهادة متاحة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لعملائه، وهي شهادة لأجل 3 سنوات

العائد على الشهادة: 14% ثابت سنويا.

دورية صرف العائد: يصرف العائد شهريًا.

فئات الشهادة: يتم إتاحة هذه الشهادة بفئات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.

- شهادة القمة من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة لعملائه، وهي شهادة لأجل 3 سنوات.

العائد على الشهادة: 14% ثابت سنويا.

صرف العائد على الشهادة: يصرف العائد شهريا.

فئات الشهادة: متاحة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.

قرار الفيدرالي الأميريكي رفع سعر الفائدة

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قرار بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود.

اجتماع المركزي المصري

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 18 أغسطس 2022، للنظر في تعديل أسعار الفائدة.