إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع مساء أمس الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمياه ترعة الجيزاوية عند كوبري قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بترعة في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمياه ترعة الجيزاوية عند كوبري قرية الحمام التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة في بني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث، هم: طارق جابر حسين، 35 عامًا، وأحمد سيد عويس، 35 عامًا، وصبحى محروس محمود، 34 عامًا، ومصطفى سعد محمد، 43 عامًا، جميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم، ويقيمون بمحافظة الفيوم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بها.