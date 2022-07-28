موظف يعيد حقيبة بها 2 مليون دولار ومشغولات ذهبية لصاحبها: عايش بالحلال

الحرام يذهب من حيث أتى.. كلمات قالها أيمن عبد الحكم الذي عثر على حقيبة بها 2 مليون دولار ومشغولات ذهبية، وذلك في مقر عمله بكافتيريا بالكمين الشمالي لمدينة الغردقة، حيث يعمل موظفا مدنيا بمديرية أمن البحر الأحمر، والغريب أنه لم يكتف بإرجاع الحقيبة وبداخلها النقود إلى صاحبها، لكنه رفض أيضًا استلام المكافأة رغم احتياجه المادي، قائلا «ربنا حيعوضني خير».

موظف يعثر على حقيبة بها 2 مليون دولار

أيمن عبد الحكم، موظف مدني بمديرية أمن البحر الأحمر، يعيش في الغردقة منذ 19 عاما، ولديه طفلان، وظروفه المادية ليست على ما يرام، حيث اقترض مبلغا من أحد البنوك لسد احتياجات أسرته ومتطلبات حياته، كما يسكن في شقة بالإيجار، ولكنه تربي على مبدأ يتمنى أن يموت عليه مؤكدا أنه عاش بالحلال كما تربى بالحلال، ووالده علمه في الصغر الأمانة والصدق والأخلاق الحسنة، حسبما يقول لـ«الوطن».

تفاصيل العثور على حقيبة بها 2 مليون دولار

أثناء ممارسة أيمن عبد الحكم لعمله اليومي داخل الكافيتريا الموجودة بكمين الأحياء الشمالية لمدينة الغردقة، وقعت عيناه على حقيبة يعتقد أن صاحبها فقدها، ففتحها ووجد بها مبلغا ماليا يقدر بـ2 مليون دولار، إضافة إلى مشغولات ذهبية، وعلى الفور أبلغ الضابط المسؤول عن الكمين، حسبما يروي.

وتبين ان الحقيبة لمواطن خليجي كان يرافقه شخص مصري، حيث تناولا القهوة على الكافيتريا وغادرا للقاهرة في طريق رأس غارب، وعلى الفور تم إخطار كمين رأس غارب على بعد أكثر من 100كم، ليتم إخطار صاحب الشنطة ليعود ويتسلمها مرة أخرى من خلال محضر رسمي.

تكريم معنوي

وعن رفضه استلام مكافأة، يقول «عبد الحكم»، أنه كُرّم معنويا، حيث التقى بمدير أمن البحرالأحمر وسلمه شهادة تقدير على أمانته، كما التقى باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والذي كرمه والتقط معه صورا تذكارية ستظل مدى الحياة عنوان لأمانته، وفخرا لأطفاله بأخلاق والدهم.