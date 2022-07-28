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بدء تجمع أهالي العريش لتشييع جنازة زوجة طاهر أبوزيد بعد صلاة الظهر

العزاء في ديوان آل العوايد وسط العريش

كتب:

حسين ابراهيم
09:58 ص | الخميس 28 يوليو 2022
تشييع جنازة الأسطى من مسجد الرفاعى بالعريش

تشييع جنازة الأسطى من مسجد الرفاعى بالعريش

تجمع العشرات من أهالي العريش أمام مسجد الرفاعي بوسط المدينة، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة على سوزان مصطفى إبراهيم الأسطى، زوجة الكابتن طاهر أبو زيد لاعب النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق.

وقال محمد الأسطى، أحد أقارب المتوفاة، أن أبناء العائلة والعائلات الأخرى من أهالي العريش في انتظار وصول الجثمان إلى مدينة العريش قادما من القاهرة، للصلاة عليها في مسجد الرفاعي، ومواراتها الثرى في مقابر العائلة القريبة من سوق الخميس بوسط المدينة.

عائلة الأسطى أحد عائلات العريش العريقة

وأضاف «الأسطى»، أن سوزان الأسطى زوجة الكابتن طاهر أبوزيد كانت تعيش مع زوجها في القاهرة قبل أن توافيها المنية، مشيرا إلى أنها قبل وفاتها أوصت بدفنها في العريش.

العزاء في ديوان آل العوايد وسط العريش

وأعلنت عائلة «الأسطى»، وهي إحدى عائلات مدينة العريش المعروفة، في بيان لها، نبأ وفاة ابنتها سوزان مصطفى الأسطى، مؤكدة أن الدفن سيكون في العريش فور وصول الجثمان من القاهرة.

وأضاف بيان العائلة، أن العزاء ثلاثة أيام، وسيكون في ديوان آل العوايد، بوسط مدينة العريش، وناشد البيان الجميع بالدعاء والمغفرة للمتوفاة.

 

 

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