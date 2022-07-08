مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية في وسط العريش

لقي شاب مصرعه إثر إصابة نافذة بالصدر نتيجة طعنة بسكين حاد على يد شقيقه بمنطقة حي الصفا بوسط العريش.

قال محمد علي أحد شهود العيان لـ«الوطن»، إن مشاجرة نشبت بين شقيقين أصيب على إثرها أحدهما بإصابة خطيرة نافذة بالصدر، أدت إلى وفاته حال وصوله للمستشفى، فيما يخضع الآخر للعلاج.

إصابة شخص بسكين نافذ بالصدر أدى إلى وفاته

وأضاف أن الشاب القتيل يدعى «دياب م.د. م»، 22 عاما، وقد أصيب بسكين نافذ من شقيقه، 25 عاما، نقل على إثر ذلك إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.

وتم وضع الجثة في مشرحة مستشفى العريش العام لحين وصول الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وكتابة المحضر الرسمي واستخراج تصريح الوفاة.

وقال أحد شهود العيان إن المشاجرة سببها خلافات عائلية بين الشقيقين، ويسكنان المنزل نفسه، وتطورت المشاجرة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي، والضرب بألة حادة.

الأجهزة الأمنية تتلقى أخطارا بوقوع إصابات في مشاجرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوصول شخصين شقيقين أحدهما مصاب إصابة نافذة خطرة، ادخل على إثرها قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، وذلك قبل أن تعلن المصادر الطبية وفاة الشخص ونقل الجثمان إلى مبرد المستشفى، والآخر ألقى القبض عليه من قبل قوات الشرطة.