طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتحذيرات للسائقين

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة موجة من الطقس الحار مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف الطرق، وحذرت الجهات المعنية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، كما أطلقت تحذيرات للمواطنين بعدم النزول وقت الظهيرة وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الخميس في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً.

طقس حار في البحيرة

كما تشهد المدن الساحلية بالبحيرة «ادكو، رشيد، المحمودية،» طقس حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد في البحيرة سيشهد، شبورة مائية صباحاً، وطقس مشمس، يكون غائم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة.

ارتفاع الموج في شاطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في البحيرة، خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية.

فيما يتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في البحيرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

وتشهد شواطئ إدكو ازدحاما كبيرا من المصطافين، ونفذت محافظة البحيرة عدة إجراءات لحماية المصطافين حيث وفرت عيادة طبية لتقديم النصائح الطبية وعمل الإسعافات الأولية في حال وقوع حالات غرق، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.