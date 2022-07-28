كليات أدبي.. اعرف تنسيق العام الماضي 2021 

كليات أدبي عديدة وفي مختلف التخصصات، فبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، تقريراً تفصيلياً عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات الأدبية للعام الماضي 2021 بحسب موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحد الأدنى لتنسيق كليات أدبي 2021

الحد الأدنى لتنسيق كليات أدبي 2021 متاح على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أوضحت أنه سيتم فتح باب التنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 359.0 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 350.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 349.0 درجة.

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف 344.0 درجة.

- كلية الألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة عين شمس 340.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الفيوم 339.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 339.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 336.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة بني سويف 335.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة أسوان 333.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة المنيا 333.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الزقازيق 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة سوهاج 332.0 درجة.

- كلية الألسن جامعة الأقصر 331.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة دمياط 330.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 330.0 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 329.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة عين شمس 329.0 درجة.

- كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 329.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة القاهرة 328.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 326.0 درجة.

- كلية الآاثر واللغات بمطروح 325.0 درجة.

- كلية الآثار بجامعة الفيوم 325.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة أسوان 324.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة الأقصر 323.0 درجة.

- كلية الآثار جامعة سوهاج 322.0 درجة.

- كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة بني سويف 321.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد 321.0 درجة.

- كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي 321.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة الإسكندرية 318.0 درجة.

- كلية التربية جامعة الزقازيق 317.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة عين شمس 316.0 درجة.

- كلية الفنون الجميلة قسم فنون بجامعة الإسكندرية 315.0 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 315.0 درجة.

- كلية التربية بجامعة بورسعيد 314.0 درجة.