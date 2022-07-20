مصرع طفل غرقاً في حمام سباحة شركة السكر بقنا

لقى طالب مصرعه غرقاً اليوم الاربعاء، أثناء استحمامه في حمام السباحة الخاص بشركة السكر، في مركز دشنا، بمحافظة قنا، تم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم للتحقيق واستكمال الإجراءات.

إخطار أمني بمصرع طفل غرقاً

تلقى مرفق الإسعاف بمحافظة قنا بلاغاً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع طفل يُدعى «يوسف بدراوي أحمد»، 13 سنة، غرقاً في حمام السباحة التابع لشركة السكر في مركز دشنا، بمحافظة قنا .

تم نقل الجثمان إلى مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

غرق طفل في نهر النيل بسوهاج

وفي إطار آخر، لقى طفل مصرعه غرقاً في نهر النيل بمركز طما، في محافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ يفيد بغرق طفل في نهر النيل بدائرة مركز طما.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين غرق الطفل «أحمد أ. ع.»، 15 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، حيث تم انتشال جثة الطفل بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وذكر والد الطفل «السيد ع. ب.»، 55 سنة، تاجر ويقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام في نهر النيل، لقى مصرعه غرقاً، ونفى الشبهة الجنائية.