شاب يُنهي حياته قفزًا من شرفة منزل شقيقته بسبب خلافات زوجية

أنهي شاب حياته قفزًا من شرفة منزل شقيقة بالطالبية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المجاورة لعقار سقوط المتوفي تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بسقوط شاب من شرفة منزل بالطالبية

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب من شرفة منزل شقيقته ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله.س.ع»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف داخلي.

وكشفت التحريات أن المتوفي على خلاف مع زوجته ورفضت العودة معه لمنزل الزوجية، وأضافت التحريات بأن المتوفي أثناء تواجده مع أشقائه بمنزل أحدهم للتحدث في الخلاف القائم بينه وبين زوجته غافلهم جميعا وقفز من شرفة المنزل ليسقط على الأرض جثة هامدة.

شقيقه: عانى من حاله نفسية سيئة

وقال شقيق المتوفي إنّ شقيقة كان يجلس بجواره وفي يده كيس شيبسي وأضاف بأنه شاهد شقيقة يتوجه إلى شرفة المنزل معتقدا بأنه سيلقي كيس الشيبسي الفارغ من «البلكونة»، موضحًا أن شقيقه كان يعاني من حاله نفسية سيئة بسبب ترك زوجته منزل الزوجية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.