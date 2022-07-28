الملتقى الدولي السابع للكاريكاتير يختتم فعالياته بتكريم 3 فنانين

يختتم مساء اليوم، الملتقى الدولي للكاريكاتير في نسخته السابعة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع الفنون التشكيلية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، حيث تكرم الجمعية نخبة من الفنانين المتميزين، الذين أثروا فن الكاريكاتير بروائع الأعمال وساهموا بالارتقاء به.

تكريم أحمد علوي وأدهم لطفي

تكرم الجمعية، الفنان المبدع أحمد علوي صاحب الريشة المبدعة، الذي تميز في رسم الكاريكاتير الرياضي، وأصبح أحد أعلامه الكبار وله تاريخ حافل في هذا المجال إلى جانب رسومه الجميلة في فن البورتريه، بالإضافة إلى تكريم الفنان أدهم لطفي، وهو من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية الكاريكاتيرية بأعمال متميزة، خاصة مجموعته الرائعة مصر زمان، التي تطرقت إلى الحياة المصرية، قبل أكثر من 100 عام في لوحات بديعة، تنم عن موهبة كبيرة.

تكريم الفنان حسن فاروق

يشهد الحفل أيضا، تكريم الفنان حسن فاروق، الذي قدم للساحة الكاريكاتيرية مجموعة كبيرة من الإبداعات، التي تركت بصمة فنية، وأقام العديد من المعارض، إذ كان عضوا في مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وهو عاشق للأعمال التراثية وفنون البورتريه.

الجدير بالذكر أن الملتقى تبنى هذا العام محوران، الأول حول الموسيقى، والثاني حول فن البورتريه الكاريكاتيري لكوكب الشرق أم كلثوم، وضم ما يقرب من 400 عملا فنيا، لنحو 297 فنانا، يمثلون 62 دولة عربية وأجنبية، يرأس الملتقى هذا العام الفنان مصطفى الشيخ، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي.

وافتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الملتقى، في 20 يوليو الجاري، بحضور صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، الدورة المشار إليها من الملتقى الدولي، بحضور السيد فرانسوا كورنييه دي إلزيوس سفير بلجيكا لدى مصر، ونخبة من فناني الكاريكاتير والتشكيليين.