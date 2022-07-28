خبير: 3 محاور لمواجهة سعر صرف الدولار.. وتوقعات نمو الاقتصاد 5.9% مبشرة

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رفع دول الخليج لسعر الصرف، يرجع إلى ربط عملاتها المحلية والاحتياطي النقدي لديها بالدولار، ما يترتب عليه ضرورة رفع سعر الصرف، حتى لا يتأثر بعد رفع الدولار.

سعر الفائدة في الخليج مقارب للأمريكي

أضاف شادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الدولار مرتبط بالنفط، لذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مقارب لسعر الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، كاشفًا أن الأمر يمثل ضغطا على دول الخليج، التي لا تعاني من التضخم كالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه يمثل ضغطا أيضا، على الاستثمار، ما استلزم تدخلات جادة من المركزي السعودي في الفترة الماضية، لتوفير سيولة للشركات، كما أنه يتجه إلى ما يسمى «بالسوق المفتوحة»، لتقديم عرض أكبر من الدولار، ليوازي تأثير سعر الفائدة الذي يضطر لرفعها دون وجود تضخم.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.9%

أكد شادي الباحث الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يولي اهتماما كذلك بحجم الاستثمارات في مصر، إذ أنه كلما ارتفعت الفائدة، كلما قلت معدلات الاستثمار، حيث تقل قدرة طلب الشركات للقروض، لافتًا إلى اهتمام المركزي أيضا، بمعدلات التوظيف في مصر، إضافة إلى الحفاظ على معدلات النمو، مشيرًا إلى أنه رغم التشديد في السياسة النقدية، إلا أن صندوق النقد الدولي ما يزال يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ5,9%، وهذا أمر مبشر.