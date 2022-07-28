مصرع وإصابة 14 في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، قبل قليل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بين قرية قصر الباسل بنطاق مركز شرطة إطسا، وسمسطا الغربي بمحافظة بني سويف، وأسرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثتين والمصابين لأقرب مستشفى.

انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

مصرع شخصين في الحادث

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم بإشراف الدكتور هاني همام مدير المرفق، إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع شخصين، وإصابة 12 آخرين، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة بينما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

الشرطة تنتقل لمعاينة الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا، برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.