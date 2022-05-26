ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب «ميكروباص» بصحراوي الفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء 19 شخصًا بينهم طفل متوفى، وجميعهم من أسرة واحدة، وهم ضحايا حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل عزبة رحيم اتجاه محافظة القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، حيث انقلبت السيارة عدة مرات ثم اصطدمت بشجرة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة مستقليها الذين كان بينهم 6 أطفال توفى واحد منهم وأُصيب الآخرين، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والمتوفى إلى مستشفى التأمين الصحي.

مصرع طفل في الحادث

وأسفر حادث انقلاب ميكروباص، عن مصرع الطفل عمرو عبدالقادر عبدالفتاح، 12 سنة، داخل سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى لخطورة حالته، إذ أصيب باشتباه نزيف في المخ، ونزيف داخلي في البطن، وكسر بالضلوع، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل إلى المستشفى، وجرى نقله إلى مستشفى التأمين الصحي.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى الفيوم العام، 18 مصابًا بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب السيارة، وهم محمد إسماعيل حامد حافظ، 50 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأحمد بدوي حافظ حامد، 30 سنة، مصاب بكدمات، وهنا أحمد عبدالفتاح، 9 سنوات مصابة بكدمات، وعلياء أحمد عبدالفتاح، 11 سنة، مصابة بكدمات، وأحمد علي عبدالفتاح 52 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وعمرو أحمد عبدالفتاح، 8 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وسيد عبدالفتاح عبدالسميع، 65 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج وجرح بجوار الأذن اليسرى وكسر بالترقوة، وأحمد محمد عبد التواب، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى والركبة اليسرى، وسعد عبد السلام فتح الباب، 67 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج وكدمات بالصدر والظهر.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: علي حافظ عبد الفتاح، 26 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وتجمع دموي بالرأس، وأحمد فؤاد مرسي، 43 سنة، مصاب بكدمات وجروح بالجسم، ومرسي أحمد فؤاد مرسي 8 سنوات، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وأحمد رشاد حامد، 41 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمة شديدة بالضلوع، وعبدالقادر عبدالفتاح عبدالسميع، 50 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالفقرات العنقية والعمود الفقري واشتباه استرواح هوائي، ومسعود عبدالسلام فتح الباب، 45 سنة، مصاب بكدمات سحجات، وأحمد عبدالفتاح عبدالسميع، 45 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وباهي محمد عبدالرازق، 30 سنة، مصاب بكدمة بالرأس وجروح بالجسم، وجميعهم جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.