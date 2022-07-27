مصرع وإصابة 3 في تصادم «تروسيكل» ونقل بصحراوي الفيوم  

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث مروّع بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية «تروسيكل»، على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي، بنطاق محافظة الفيوم، قرب منطقة مقابر الجيزة، باتجاه الفيوم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ودراجة نارية «تروسيكل»، على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، قرب مقابر الجيزة، باتجاه محافظة الفيوم، ووجود حالة وفاة ومصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل، وتبينّ مصرع «عيد ش.» 20 سنة، وإصابة كل من «جمعة أ.»، 62 سنة، بجروح متفرقة واشتباه ارتجاج في المخ، ونجله «عيد»، 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى نفس المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرت إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.