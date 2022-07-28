القبض على عصابة سرقت 11 صندوق إشارات للقطارات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة المهمات المصلحية، و11 صندوق إشارات قطارات بالشرقية.

سرقة صناديق الإشارة بالشرقية

تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات «تركات»، «غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات» ولم يتم تسليمها للجهات المختصة ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق - وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة في الواقعة المشار إليها.

اعترافات المتهمين بسرقة صناديق الإشارة بالشرقية

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم ببيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجري خردة «سيئ النية»، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين.

واعترف أحدهم بإلقائه مجموعة من التركات بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين، الذين أرشدوا عن مجموعة من التركات مفككة.