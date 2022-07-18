تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023 في جميع المحافظات.. كل ما تريد معرفته

اعتمد المحافظون تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023 في جميع المحافظات، خلال الأيام القليلة الماضية، معلنين عن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية والصناعية والزراعية والتجارية، وأيضاً المدارس الفندقية، ليتمكن كل طالب من الالتحاق بالمدرسة التي يريدها وفقاً لمجموع درجاته التي حصل عليها، وبدأت عملية التنسيق والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقاً لإعلان كل محافظة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023، حيث تراوحت درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي من 175 درجة إلى 190 درجة، بينما بلغت درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية من 140 وحتى 160 درجة، و205 درجات كحد أدنى للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، و195 درجة حد أدنى للقبول بالمدارس الفندقية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 القليوبية

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023 بمحافظة القليوبية كالتالي: بلغ الحد الأدنى من درجات القبول بالمدارس الزراعية نظام 3 سنوات 165 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية نظام 5 سنوات 205، و140 درجة للمدارس الزراعية من الإعدادية المهنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بني سويف

وفي بني سويف، جاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كفر الشيخ

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023 في محافظة كفر الشيخ، جاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية من 180 حتى 220 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية بلغ 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023 بأسيوط، وأوضحت أنّ الحد الأدنى سيكون حسب الأماكن المتاحة في المدارس بكل إدارة تعليمية، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الزراعي 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، جاء الحد الأدنى لتنسيق مدرسة برج العرب الزراعية المشتركة وتخصصها فني صناعات غذائية 175 درجة، و180 درجة للمدارس الثانوية الصناعية بنات تخصص ملابس جاهزة، و170 حد أدنى للقبول بمدرسة النهضة للتعليم المزدوج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 مطروح

وفيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023 بمحافظة مطروح، جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة مطروح الزراعية 220 درجة بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية، بينما الحد الأدى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر بلغ 156 درجة فقط، و148 درجة الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة، وسيوة الزراعية 147 درجة، وبراني الزراعية 190 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، جاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023، بحد أدنى للقبول بالمدارس الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 قنا

وأعلنت محافظة قنا عن تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة، ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023، بينما المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 225 درجة، وبدءًا من 120 درجة للمدارس الصناعية نظام الـ 3 سنوات للبنين والبنات قسمي الميكانيكا والزخرفية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سوهاج

وحول تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (التجاري - الصناعي- الفندقي) للعام الدراسي الجديد، 2022 - 2023، تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري نظام 3 سنوات للبنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري 3 سنين للبنين، و240 درجة للتعليم الفني 5 سنوات، و240 درجة لمدارس التعليم الفندقي، و240 للتعليم التجاري 5 سنوات، و200 للتعليم التجاري 3 سنوات بنين وبنات، و175 للتجاري خدمات بنين وبنات، و165 للفني التجاري المزدوج، و230 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، والزراعية 140 درجة 3 سنوات، و155 للزراعية 5 سنوات، و120 درجة للزراعي مهني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 المنوفية

جاءت درجات القبول بالمدارس الصناعية 3 سنوات 200 درجة حد أدنى، والزراعية من 185 درجة حتى 200، والتجارية من 140 درجة، والفندقية 210، والصناعي المزودج 200 جنيه، والتجاري 190.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 شمال سيناء

وأعلن محافظ شمال سيناء أنّ الحد الأدنى للثانوي الصناعي يبلغ 180 درجة و160 درجة للثانوية التجارية، و165 للثانوية الفندقية، و140 للثانوية الزراعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023، بـ 145 درجة حد أدنى للقبول بنظام الخدمات الصناعي، و170 درجة لكهرباء مصر.