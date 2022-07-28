الكهرباء توقع 3 عقود لتنفيذ الخط الهوائي المزدوج لمشروع الدلتا الجديدة

تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تنفيذ الخط الهوائي المزدوج «جهد 220 ك.ف»، من محطة محولات مستقبل مصر حتى موقع محطة محولات متنقلة ND2 بطول إجمالي للخط الهوائي 65 كم.

جاء ذلك إطار توجيهات القيادة السياسية لزيادة نسبة الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ومنها مشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل نقلة نوعية كبيرة للاستصلاح الزراعي، وضمن جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة بقدرة 70 م.ف.أ في بداية أكتوبر 2022 كمرحلة عاجلة.

توقيع ثلاثة عقود مع شركات محلية

وجرى توقيع ثلاثة عقود مع شركات محلية، الأول لتنفيذ اللوط رقم 1 بطول 22 كم مع شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا»، والثاني لتنفيذ اللوط رقم 2 بطول 22 كم مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات، أما العقد الثالث فيتضمن تنفيذ اللوط رقم 3 بطول 21 كم مع التحالف المكون من شركة «إم إيه إن»، الدولية للمقاولات وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايدليكو».

التكلفة الاجمالية للعقود الثلاثة 442 مليون جنيه

وتبلغ التكلفة الاجمالية للعقود الثلاثة 442 مليون جنيه ويتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمدة تنفيذ 3 أشهر من تاريخ أمر الإسناد، وبدأت الشركات الثلاث بالفعل أعمال التنفيذ.