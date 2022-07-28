طرق حساب فاتورة الكهرباء للمنشآت والمحلات التجارية عن شهر أغسطس 2022

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب المحلات والمنشآت التجارية عن كيفية حساب فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2022 سواء للعدادات التقليدية أو عدادات مسبوقة الدفع بعد إجراء عمليات البحث والاستهلاك التي أتاحتها القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بالمحافظات.

تعريفة المحلات والمنشآت التجارية

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير « بدر» بقطاع السادات التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة حساب فاتورة الكهرباء وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022» التعريفة التجارية محلات، وفقًا للآتي:

حساب استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيهًا

100×.65= 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات.

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا

150×1.20=180 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا.

استهلاك 250 كيلووات ساعة =315 جنيهًا

250× 1.20= 300 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا.

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا

300×1.40= 420 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا

400×1.40= 560 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا

500×1.40= 700 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا

600×1.40= 840 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.5 جنيه

600×1.40= 840 جنيهًا.

50×1.55= 77.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 2097.5 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

150 × 1.55 = 232.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

400 × 1.55 = 620 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا

2000 × 1.60 = 3200 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.

أسعار شرائح القطاع التجاري 2021-2022

وأوضحت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري، كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات (160 قرشًا).