رابط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 31.. تعرف على قيمة الجوائز

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد

تقول الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان، في بيان صحفي، إنّ مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين وتشترط أن يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال «تقاسيم»، لا تزيد مدته عن 3 دقائق إلى جانب مقطوعة موسيقية من اختياره ويمكن أن يصاحب العازف آلة ايقاعية وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء

أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة اشترطت أن يكون عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عامًا، ويؤدي المتسابق أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية «طقطوقة - موشح - قصيدة - دور»، إلى جانب أداء أغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 90 ألف جنيه.

وعن مسابقة الغناء العربي للأطفال وذوي القدرات الخاصة، قالت إن شروطها أن يكون المتقدم من سن 6 حتى 14 عامًا، ويقوم المتسابق بأداء أغنية من أحد القوالب الغنائية التراثية وأغنية من اختيار المتسابق وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه ويمكن لإدارة المهرجان توفير عازف عود مصاحب بناء على طلب المتسابق.

طريقة المشاركة في مسابقة رتيبة الحفني

وأتاحت دار الأوبرا المصرية الفرصة للمصريين والأجانب للمشاركة على أن يكون يوم 15 أكتوبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات كما خصصت الموقع الإلكتروني www.cairoopera.org للتسجيل بها وبريد إلكتروني أخر للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات هو musicfestivaleg@gmail.com .