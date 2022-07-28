«للي» تعود من الحذف لتصدر تريند يوتيوب.. تخطت مليون مشاهدة خلال ساعات

تصدرت أغنية «للي» للكينج محمد منير، المركز الأول في قائمة «التريند»، على «يوتيوب»، بعد عودتها مرة أخرى، لتعاود المشاهدات الارتفاع خلال ساعات، لتصل إلى مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ«منير» على موقع الفيديوهات الشهير، بعد حالة واسعة من الجدل على مدار الأيام الماضية، صاحبتها اتهامات بالسرقة، لمؤلف وملحن الأغنية أكرم حسني.

اتهامات بالسرقة تطارد أكرم حسني

قال أكرم حسني، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، إنه ليس بهذا القدر من الغباء، حتى يسرق كلمات ولحن أغنية، سيغنيها الفنان الكبير محمد منير، وستنتشر على نطاق واسع: «أنا مش بالغباء ولا السذاجة اللي تخليني أعمل أغنية مسروقة للكينج».

وبدأت أزمة أغنية «للي»، بعد ساعات من طرحها، إذ اتهم أحد الشعراء، يدعى عادل صابر، كاتب الأغنية أكرم حسني بـ«سرقة» جزء من ديوان شعره، ضمن كلمات الأغنية، الأمر الذي رفضه «حسني» تماما، مؤكدا أن الأمر مجرد توارد أفكار، متمسكا بجميع حقوقه القانونية.

ولم تنته الأزمة الأولى، حتى خرج مطرب يدعى محمود المنسي، يتهم «أكرم» بـ«سرقة» لحن أغنية «ولد الهلالية»، التي قدمها في 2017، وقدم طلبا لـ«يوتيوب» لحذف أغنية «الكينج».

وأوضح «حسني» أن اللحن في الأساس «تيمة فلكلورية»، يمكن لأي ملحن استخدامها، وليس لها حقوق ملكية فكرية، وأنه سبق تقديمها أكثر من مرة في مجموعة كبيرة من الأعمال السابقة، واستعان بعدد من الأغاني التي أثبتت ذلك، خلال لقائه مع لميس الحديدي.

«يوتيوب» يحذف «ولد الهلالية»

مع تحرك أكرم حسني ضد ادعاءات محمود المنسي، وإثبات أن اللحن ليس منسوبا له، لكنه فلكلور متاح للجميع استخدامه، قررت منصة «يوتيوب»، حذف أغنية «ولد الهلالية» التي قام الأخير بغنائها، لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.