شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى عقار في ظروف غامضة بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف غموض قفز شاب من أعلى عقار بمنطقة أكتوبر ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالعقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر ثان بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بنزيف داخلي وكسور في أماكن متفرقة من الجسم إثر سقوطه من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «بهاء الدين. ع»، 30 سنة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف داخلي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.