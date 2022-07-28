عبدالغفار: استدامة إجراءات الحجر الصحي وفحص القادمين عبر كل المنافذ

قال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ هناك استدامة في إجراءات الحجر الصحي ومراقبة الوافدين من خلال المنافذ البحرية والجوية والبرية في ظل الوضع الوبائي الراهن، مشيرا إلى فحص 2 مليون 554 ألف مسافر بمنافذ البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

تأثير تغيرات الوضع الوبائي العالمي على استدامة إجراءات الحجر الصحي

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار عبر قناة DMC، أنّ هذه الاستدامة تزداد أحيانا بتغيرات الوضع الوبائي العالمي، وفي الأوضاع الطبيعية هناك مراقبة أيضا للحفاظ على الوضع الصحي العام، ولكن عندما تكون هناك حالة صحية عالمية طارئة أو ازدياد في معدلات الإصابات بالمرض وانتقاله من إنسان لآخر يتم رفع درجة الترصد ومعايير الاشتباه وتدريب العاملين في منافذ الحجر الصحي على آليات الاشتباه والتشخيص وكيفيات الإحالة.

الجائحة مستمرة منذ عامين ونصف

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن العالم كله منذ ما يزيد عن العامين ونصف العام يتعامل مع جائحة كورونا، ومنذ أيام قليلة أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود حالة طارئة أخرى تستدعي الاهتمام العالمي وهي الإصابة بمرض جدري القرود، ومن أجل ذلك جرى رفع معايير الاشتباه وتدريب العاملين على الأمراض الجديدة والأعراض، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

وأردف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «كان لدينا موسم الحج وسفر المصريين للسعودية وكل ذلك استدعى أن تكون هناك زيادة في الترصد ومعدلات الكشف على القادمين عبر المنافذ المختلفة برية وبحرية وجوية».