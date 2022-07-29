«مراته سابت البيت».. قصة شاب أنهى حياته بالمرج

«مراته سابت له البيت»، بهذه الكلمات بدأت أسرة شاب يدعى «شريف م و»، في العقد الثالث من العمر ومقيم بالمرج، والذي عثر على جثته مشنوقًا داخل منزله، أقوالها أمام جهات التحقيق، مضيفة بأنه منذ فترة توجد خلافات بينه وبين زوجته، وتركت على إثرها شقة الزوجية، وحاول كثيرًا أن يعيدها إلى المنزل ولكنها رفضت، وبعد ذلك دخل في حاله نفسية سيئة، ثم قرر أن ينهي حياته.

بداية البلاغ

وتلقى مامور قسم شرطة المرج بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «شريف م و» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل حوق الرقبة، ولم يُعثر على إصابات أخرى في باقي أنحاء الجسم.

نقل الجثة إلى المشرحة

وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وتؤكد «الوطن»، أن الانتحار وإنهاء الحياة ليس حلًا للمشاكل النفسية، والخلافات، وأن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.