شاب يُنهي حياته شنقًا لمروره بحاله نفسية سيئة في المرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في المرج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، ووجود شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بالمرج

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا بمصرع شاب شنقًا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «شريف.م.و»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود حبل حول الرقبة ولا توجد ثمه إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، وأوضحت التحريات أن الشاب المتوفي كان يمر بأزمة نفسية وهو ما دفعه لإنهاء حياته، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

العثور علي جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في الخليفة

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمنطقة الخليفة، إثر ورود بلاغا من الأهالي، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله.أ»، في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ووجود حبل حول العنق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة للوقوف على وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.