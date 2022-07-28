أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية «علمي».. حصلوا على أكثر من 99%

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على القسم العلمي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، حيث حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، منطقة الشرقية الأزهرية، من معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 649 99.85%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وأضاف الضويني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أنّ الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، منطقة جنوب سيناء الأزهرية، من معهد طور سيناء النموذجي، حصل على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 649 99.85%، وحصلت الطالبة ريهام محمد إسماعيل متولي محمد، منطقة القليوبية الأزهرية، من معهد فتيات طحانوب، على المركز الثالث بمجموع درجات 648 99.69%.

وتابع أنّ الطالبة آلاء السعداوي محمد إبراهيم أبوسعدة، منطقة الغربية الأزهرية، من معهد فتيات الجميزة، حصلت على المركز الرابع بمجموع درجات 647 99.54%، وحصلت الطالبة آلاء محمد شحاته علي الشامي، منطقة البحيرة الأزهرية، من معهد فتيات كفر الدوار على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأكمل أنّ الطالب عبدالرحمن أحمد السيد نبوي أبو العزم، منطقة الشرقية الأزهرية، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي، حصل المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%، وحصل الطالب عبدالرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، منطقة الدقهلية الأزهرية، من معهد أجا، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%.

وأوضح أنّ الطالبة علا فضل محمد محمد رزق، منطقة الدقهلية الأزهرية، من معهد فتيات الضهرية، حصلت على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%، وحصل الطالب عمر هيثم محمد محمود، منطقة القاهرة الأزهرية، من معهد العبور النموذجي، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%.

وقال إنّ الطالب هاشم محمود محمد عبدالعزيز حسن، منطقة الشرقية الأزهرية، من معهد صبيح، حصل المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%، وحصلت الطالبة يسرا عبدالملك عبدالملك تركي، منطقة المنوفية الأزهرية، من معهد فتيات دلهمو، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 99.54%.