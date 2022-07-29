والدة «تبارك» السادسة على الثانوية الأزهرية: «كنت بدعيلها ليل ونهار»

سطرت تبارك الحفناوي، الطالبة بمعهد فتيات بركة السبع بمحافظة المنوفية، اسمها بحروف من ذهب بعدما تمكنت من الحصول على المركز السادس مكرر بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%، لتنضم لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وسط فرحة عارمة من أسرتها وجيرانها.

السعادة تغمر أسرة الطالبة «تبارك»

وقالت والدة الطالبة تبارك الحفناوي المقيمة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إنها وابنتها انهمرتا في البكاء بمجرد سماع نتيجة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وحصول ابنتها على المركز السادس مكرر، مشيرة أن ابنتها موجودة في محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي عند أقاربها، وتواصلت معها هاتفيا لتهنئتها، وسط حالة من الفرحة والسعادة غمرت الأسرة.

وأضافت والدة تبارك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت تدعو الله لابنتها طوال الوقت لتحصل على أحد المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، نظرا للمجهود الكبير الذي قامت به «تبارك» منذ بداية السنة، مؤكدة أن ابنتها كانت تداوم على الدروس بشكل دوري وتصل عدد ساعات مذاكرتها إلى 5 ساعات يوميا، موضحة أنها وفرت لها جميع الوسائل المادية والمعنوية لمساعدتها على المذاكرة.

صعوبات واجهت «تبارك»

وتابعت والدة الأولى على محافظة المنوفية في الثانوية الأزهرية والسادسة مكرر على مستوى الجمهوية، أن ابنتها حافظة للقرآن الكريم وهي في الصف السادس الابتدائي، وهو ما ساعدها في الحصول على هذا المركز، كما أن أشقائها جميعهم من حفظة القرآن الكريم ومن خريجي الأزهر الشريف وهم الآن متزوجين.

وأكملت أن أصعب أوقات ابنتها هي مرحلة الامتحانات وكذا أيام المذاكرة قبلها، حيث كانت تشعر بالخوف والتوتر رغم المجهود الكبير الذي قامت به طوال السنة، خوفا أن يضيع هباءً أو ألا يحالفها التوفيق في نهاية المطاف، مؤكدة أنها كانت بجانبها طوال الوقت وتحفزها على استكمال ما بدأته، وتحثها على عدم سيطرة الخوف عليها، بالإضافة إلى أنها كانت تعمل على إخلاء المنزل من أطفال أشقائها خصوصا في فترة الامتحانات.

«تبارك» تتمنى دخول كلية الدراسات الإسلامية

وأكدت والدة تبارك أن ابنتها ترغب في دخول كلية الدراسات الإسلامية قسم اللغة الإنجليزية، لأنها تحب المواد الشرعية وتود دراساتها باللغة الإنجليزية، مشيرة أنه يوجد عائق أمام تبارك للدخول في هذه الكلية وهي أنها تقبل الطلاب الذكور فقط دون الفتيات، مما يمنعها من دخول الكلية التي تحلم بها، موضحة أمنيتها بتعديل نظام الكلية لتقبل الفتيات في بداية هذا العام لعدم حرمان الفتيات من الالتحاق بها.