عاجل.. وفاة طفل غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

يواصل رجال الإنقاذ النهري في الجيزة، عمليات البحث لانتشال جثة طفل غرق في نهر النيل في قرية نكلا التابعة لمركز كرداسة، إذ غرق الطفل خلال الاستحمام في نهر النيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت التحريات الأولية، أنّه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

غرق طفل في النيل

وتلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بغرق طفل في نهر النيل، خلال استحمامه في قرية نكلا.

وتوصلت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى أنّ الطفل غرق خلال الاستحمام في النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

الإنقاذ النهري يبحثون عن الجثمان

وأخطر رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل، إذ يواصلون البحث عنها، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.