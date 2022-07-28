«النقابات الفنية» يستعجل «الموسيقيين» لإخطارها بموعد انتخابات النقيب

علمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، بان اتحاد النقابات الفنية، طلب في خطاب، استعجال تحديد موعد انتخابات نقيب الموسيقيين، وتحديد على الجلسة الطارئة التي عقدت بمقر الاتحاد يوم الأحد الماضي.

خطاب من النقابات الفنية للموسيقيين

كشفت مصادر، أن نقابة الموسيقيين حتى الآن، لم تتخذ قرار نهائي بموعد عقد الانتخابات، إذ أنها قررت عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لمناقشة ما تم في اجتماع النقابات الفنية.

كان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، اجتمع يوم الاثنين الماضي، بحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبد الحكيم التونسي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والدكتور أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، والدكتور عاطف امام عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وقدموا الشكر للفنان هاني شاكر على الفترة التي قضاها في مجلس نقابة الموسيقيين.

توجيه الشكر لهاني شاكر على ما قدمه

واعلنوا فتح باب الترشح للانتخابات الجديدة لمدة عام على منصب النقيب وعلى ان يجتمع مجلس الموسيقيين ويحدد مواعيد فتح الباب وموعد الطعون واجراء الانتخابات.