أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الإسكندرية.. البنات تتصدر

أعلنت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية التابعة للإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الإسكندرية والتي شهدت إعلان أعلى 5 طلاب على مستوى القسم العلمي، ومثلها بالقسم الأدبي، بينما تم الإعلان عن 3 أوائل من فئة المكفوفين.

تميز الفتيات في أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الإسكندرية والتي شهدت سيطرة وتصدر للفتيات عن البنين بتواجد 9 فتيات في قائمة ضمت 13 طالباً، وبذلك تحتل الفتيات نسبة 70% من التميز.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي بالإسكندرية

- محمد عبدالحليم سعد عبدالحليم غازي، معهد برج العرب النموذجي، 98.92%

- هاجر عبدالحي رمضان أبوالفضل، معهد الشيخ الشعراوي، 98.92%

- إبراهیم کرم محمد إبراهيم، معهد سموحة، 97.6%

- مریم أحمد عبده بغدادي إمام، معهد مكة المكرمة، 97.3%

- نور الهدى أمين السيد سرور فریج، معهد سيدي بشر، 96.9%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي بالإسكندرية

- لبنى عبدالحليم حافظ إبراهيم، معهد الشعرواي النموذجي، 95.4%

- لمياء محمد محمد مصطفى الجريتلي، معهد سيدي بشر، 90%

- سلسبیل حسین محمد شحاتة خليل، معهد القويري، 89.3%

- سلمى عبدالمرضى عبدالغني عبدالعزيز، معهد الفتح المبين، 87.9%

- علي السعيد علي متولي محمد، معهد الإمام أبو العزايم، 86.6%

أوائل القسم الأدبي كفيف

- عمر جبريل أحمد إبراهيم النجار، 73.4%

- مريم عبداللاه جمعة السيد، 72.3%

- غادة عبدالحميد حلمي عبدالحميد، 71.7%