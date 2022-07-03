شركات السياحة: وصول آخر أفواج حجاج السياحة إلى السعودية غدا

يكتمل غدا الإثنين وصول حجاج السياحة إلى الأراضى المقدسة ويبلغ عددهم الإجمالى نحو 9200، وقال علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية ،أن أخر رحلات الطيران الناقلة لحجاج السياحة ستنطلق من مصر غدا، لافتا إلى أن أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة بعد أداء المناسك ستبدأ يوم 14 ذو الحجة للعام الهجرى 1443 الموافق يوم 13 يوليو الجاري.

تجمع الحجاج بمكة استعدادا لبدء مناسك الحج

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن» أن بعض حجاج السياحة المتواجدين حاليا بالمدينة المنورة سيبدأون فى التوجه إلى مكة المكرمة خلال اليومين المقبلين وذلك استعدادا لبدء مناسك الحج، موضحا أن كافة شركات السياحة المنظمة للحج إستعدت بشكل جدى لتصعيد حجاجها على صعيد عرفات بداية من عصر الخميس المقبل.

وقوف الحجيج بعرفة يوم الجمعة المقبل

وأشار إلى أنه بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات يوم الجمعة المقبل سيبدأ حجاج السياحة فى التوجه إلى المزدلفة للمبيت بها عقب نفرة عرفات ثم يتوجهوا إلى مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى ثالث أيام العيد وذلك لرمى الجمرات،موضحا أن مخيمات حجاج السياحة بكل من منى وعرفات مميزة هذا العام .

وكان باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن حجاج السياحة المستوى الاقتصادي محظوظون هذا العام، وذلك نظرا لجودة الفنادق التي اختارتها شركات السياحة لإقامتهم بها والتي تتفوق على المواصفات التي حددتها الضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1443، فضلا عن قربها من الحرم المكي بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، لافتا إلى أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات عديدة لإنجاح موسم الحج لهذا العام وعلى رأسها قصر أداء المناسك على حاملي تأشيرات الحج فقط.