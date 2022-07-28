جهات التحقيق تطلب تقرير الأدلة الجنائية لحريق معرض سيارات في الجيزة

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار حريق نشب داخل معرض سيارات بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث، كما طلبت التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع صباح اليوم الخميس، داخل معرض سيارات، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من داخل معرض سيارات كائن بمنطقة الهرم، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

تحريات المباحث

وبينت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث بعد الاستماع لمالك المعرض عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.