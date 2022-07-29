تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار بمنشأة القناطر.. صرخة أم وجثة على شريط السكة الجديد

بينما كانت الأسرة تنتظر عودة نجلها من الخارج وتستعد لتجهيز الطعام، فجأة تسمع أحدهم ينادي في الخارج، خرجت لتلبية النداء وكانت الصدمة، أخبرها الطارق أن نجلها قد صدمه قطار في منشأة القناطر بالجيزة، الصدمة أفزعت الأسرة كلها وسرعان ما خرجوا متوجهين إلى المكان.

طوال الطريق تضع الأم يدها على قلبها وتدعو أن تكون الإصابة طفيفة، وبعد دقائق قليلة وصلت إلى المكان، فوجئت بابنها ملقى بجوار شريط السكة الحديد، وفوقه غطاء، وتجمع الناس ورجال الشرطة حوله، تعالت صرخاتها المتقطعة وتملكت منها الصدمة، وأمسكت بها النساء محاولات التخفيف عنها.

شهود عيان

تواجد رجال الشرطة وجهات التحقيق في مكان الحادث لكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشاب، وكيف صدمه القطار، وكان هناك عدد من شهود العيان في مكان الحادث لحظة الاصطدام وكشفوا التفاصيل ليتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن القطار صدم الشاب.

جهات التحقيق تستمع لأقوال أسرته

وعقب استماع جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، صرحت جهات التحقيق بدفن جثة الشاب المتوفى، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسرته التي لم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته، كما تجمع المئات من أهالي القرية في مكان الحادث حزنًا على الشاب المتوفى.