«الزهراء» بنت الدقهلية إعاقتها لم تمنع تفوقها في الثانوية الأزهرية

انتظرت أسرتها إعلان اسمها ضمن أوائل الجهورية في الثانوية الأزهرية 2022، إلا أنها لم تكن ضمن الطلاب الذين اتصل بهم الدكتور أحمد الطيب، وهنأهم بتفوقهم أمس الأربعاء، وعادت الأسرة لمتابعة المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، اليوم الخميس، حيث كانت فرحتهم كبيرة بإعلان اسم ابنتهم ضمن الخمسة الأوائل للمكفوفين، هذا هو حال أسرة الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، من معهد فتيات «ميت عنتر»، التابع لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، والحاصلة على المركز الخامس ضمن أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية، بمجموع 577 درجة، بنسبة 91.59%.

«الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركًا فيه»، كلمات رددتها «الزهراء» فور سماعها النتيجة، وسجدت لله شكرا، وانهالت عليها الاتصالات من كل مكان في قريتها «ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية» الكل فرحان بهذه النتيجة الكبيرة.

«الزهراء»: أدين بهذه الفرحة لأهلي ومعهدي وأساتذتي

وقالت «الزهراء»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أدين بهذه الفرحة الكبيرة لأهلي ومعهدي وأساتذتي»، ‏وأضافت: «من تعب معي هي أمي، التي تركت عملها كمدرسة وتفرغت لنا في البيت، ودورها معي كان كبيراً، فقد كانت تقوم بعمل المناهج الدراسية لي على تسجيل صوتي، وأنا أسمع هذا التسجيل في أي وقت أرغب فيه، فقد اكتفيت بالمذاكرة في البيت بعد 3 شهور من بدء الدراسة، ولم أذهب بعدها إلى الدروس الخصوصية، واعتبرتها مضيعة للوقت».

وذكرت أن والدها يعمل موظفاً بشركة الكهرباء، ووالدتها كانت تعمل مدرسة وحالياً ربة منزل، وشقيقها الاكبر طالب بكلية الهندسة، وشقيقتها الأصغر منها ستكون في الثانوية الأزهرية العام المقبل، وكذلك شقيقها الأصغر، في الصف الثالث الابتدائي الاأزهري.

أتمني أن أصبح داعية إسلامية لأصحح المفاهيم

وأضافت «الزهراء» بقولها: «أتمنى أن أصبح داعية إسلامية، لأصحح كثيراً من المفاهيم المغلوطة في المجتمع، وأساعد المجتمع الذي أعيش فيه»، مؤكدة أن دراستها للمواد الشرعية تعلمت منها الكثير، «كان أحسن كتاب أجلس أمامه، أفتح كتاب التوحيد، وطريقة عرضه ممتازة، وكنت ‏أجد إجابات فيه لأسئلة كبيرة تدور بعقلي، بمجرد أن أفتح الكتاب، أجد إجابات لكل هذه الأسئلة».

‏وأكد والد «الزهراء» أن الأسرة كانت تشعر ببعض التوتر قبل إعلان النتيجة، خاصةً وأن ابنته ركزت في مذاكرتها، وأضاف: «زعلت أنها مش طلعت في المركز الأول، لأننا تعبنا كتير، ‏لكن الحمد لله علي هذه النتيجة الكبيرة».

والد «الزهراء»: حجة على المجتمع لتعدد إعاقاتها

واعتبر أن ابنته «الزهراء» تمثل «حجة علي المجتمع كله»، بتحقيقها هذه النتيجة، لأنها لديها عدة إعاقات، بالإضافة إلى أنها تنتابها حالات صرع أحياناً، نتيجة إصابتها بجلطة في المخ منذ صغرها، ومع هذا، الحمد لله متفوقة، وحققت الكثير في حياتها».