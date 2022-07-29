«مياه القاهرة»: رفع كفاءة التشغيل والصيانة ولجنة دائمة لمتابعة المحطات

شدد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، على ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة أي مشكلات في قطاع التشغيل والصيانة وسرعة الانتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد طبقا للجدول الزمني المحدد، والانتهاء من الدراسات الخاصة بالتوسعات الإضافية للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

دراسة مشكلات المحطات

وقال الشيمي خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء قطاعات والتشغيل والصيانة إنه يجب رفع كفاءة المحطات والتأكد من إنتاجها ودراسة مشكلات المحطات والعمل على حلها وعمل الدراسات اللازمة بالتعاون مع التحليل الهيدروليكي لضمان زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على دعم قطاع الشبكات بالاحتياجات المطلوبة من المياه خاصة مناطق المرج وعين شمس والخصوص والمطرية وتوفير العمالة الفنية المدربة والمعدات.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب بضرورة تحقيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشبكات والمحطات وجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاعات الشركة وأعمال الطوارئ مع ضرورة تشكيل لجنة أزمات خاصة بقطاع الامن والسلامة الصحة المهنية.

تأهيل العاملين بالمحطات

وأكد ضرورة الانتهاء من تطوير المحطات وتأهيلها للحصول على شهادة TSM، وتأهيل العاملين بالمحطات والشبكات ثقافيا وعمليا بما يتناسب بالتطوير الذي تم بالمحطات والشبكات والإدارات الأخرى والاستفادة من العاملين، الذين حصلوا على دورات ومنحهم الفرصة للترقي وتقديم دورات إضافية لهم في مختلف المجالات الفنية والتي تخدم شركة مياه القاهرة.

متابعة مراكز خدمة العملاء

وشدد على ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة المحطات ومراكز خدمة العملاء التي حصلت على الشهادات الدولية، للتأكد من استمرار اعمال التطوير والتحديث والحفاظ عليها من الإهمال وعرض تقرير شهري عن أداء العاملين بالمحطات ومستوى الخدمات التي تقدمها والحفاظ على الإنشاءات والتكنولوجيا التي تم اعتمادها.