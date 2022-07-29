قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه مساء اليوم الجمعة، عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات بداية من العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة صباح السبت، وشملت المناطق المتضررة من قطع المياه «زهراء مدينة نصر والمقطم والمستثمرين بزهراء المعادي والمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل، وعزبة الهجانة»، وذلك بسبب أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وإجراء لحامات على خط 1200 مم.

توفير سيارات مياه

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أهمية المحافظة على المياه

من ناحية أخرى، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحملة توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة، مع التأكيد على السلوكيات الصحيحة لاستخدام المياه.

ويقوم فريق التوعية بشركة مياه الشرب بعمل ورش رسم وتلوين للأطفال تهدف إلى تعزيز التفاعل لدى الأطفال بأهمية المحافظة على المياه، وتوزيع مطبوعات تحمل عددا من الرسائل لتوعية المواطنين، وذلك التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وكذلك المجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجمعيات المجتمع المدني.

حملات توعية لترشيد استهلاك المياه

ومن المقرر استمرار حملات التوعية حتى 4 أغسطس المقبل، داخل قرى مركز ومدينة الصف بالجيزة، فضلا عن تنفيذ ندوات توعية وورش سباكة بمركز أطفيح، بالتعاون مع قصر ثقافة الجيزة للتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتوضيح أهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» الجاري تنفيذها من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل.