إحباط محاولة تهريب أقراص ومواد مخدرة بجمارك مطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك، محاولة تهريب عددًا من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط، اشتبه تامر عادل أحمد، مأمور لجنة الجمرك في راكب أمريكي الجنسية نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو في حقائبه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتبين وجود مطحنة بين طيات الملابس.

60 قرص مخدر و8 جرامًا من نبات «الماريجوانا»

وبالعرض على محمود عبدالنبى عباس مدير الإدارة قام بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك تحت إشراف عمرو العميري مدير إدارة الحركة والمشرف على الخط الأخضر بتفتيش حقائبه فتبين وجود مطحنة و60 قرص مخدر و8 جرامًا من نبات «الماريجوانا»، المخدرة و6 أمبولات سجائر الكترونية بها زيت الماريجوانا المخدرة و2 جرام من مخدر الآيس و3.5 جرام من المشروم المخلوط بمواد مخدرة وعبوة من عقار amphetamine المخدر وشوكولاتة تحتوي على مواد مخدرة داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 97 لسنة2022 وإحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.